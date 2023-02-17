Во Владимирской области дело о гибели рабочего при строительстве дороги передано в суд. В Коврове...

Во Владимирской области дело о гибели рабочего при строительстве дороги передано в суд.В Коврове завершено расследование уголовного дела по факту гибели рабочего при строительстве дороги.Как мы рассказывали, 15 ноября 2022 при укладке асфальта на улице Свердлова города Коврова водитель катка, сдавая задом, допустил наезд на бригадира строительной фирмы. Тот как раз стоял за асфальтоукладчиком. От полученных телесных повреждений 44-летний мужчина скончался на месте происшествия.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Ковровский городской суд, рассказали в пресс-службе следкома по Владимирской области.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области