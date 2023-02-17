Во Владимирской области еще 67 человек за сутки заболели коронавирусом. За прошедшие сутки 17...

Во Владимирской области еще 67 человек за сутки заболели коронавирусом.За прошедшие сутки 17 февраля подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:15 случаев во Владимире,12 - в Муромском районе,11 - в Ковровском,8 - в Гусь-Хрустальном,6 - в Александровском,3 — в Петушинском районе,2 — в Кольчугинском районе,2 - в Суздальском,2 - в Меленковском,2 — в Радужном,1 - в Камешковском,1 — в Вязниковском районе,1 - в Киржачском,1 — в Юрьев-Польском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 180112 случаев заболевания.