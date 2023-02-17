Во Владимирской области назвали лучших по профессии в сфере ЖКХ. От сантехников до дворников. Во...

Во Владимирской области назвали лучших по профессии в сфере ЖКХ.От сантехников до дворников. Во Владимире состоялся 19-ый областной конкурс профмастерства "Лучший по профессии" среди работников жилищно-коммунального хозяйства. Слово- Юрию Колодину.Собрать электросхему, смонтировать детали для сантехники или выполнить сварочные работы - участникам конкурса "Лучший по профессии" любые задачи по плечу. В мастерской на базе владимирского технологического колледжа специалисты и студенты соревнуются в сборе электросхемы. Время на работу 45 минут. По словам экспертов задания на конкурсе с каждым годом усложняются.Александр Стаханов, председатель комиссии в номинации "Электромонтёр":- Каждый год меняются эти схемы. Даже если приезжают у нас, что и студенты бывают из года в год повторяются люди, что специалисты приезжают. Каждый раз схемы новые и это что-то интересное. Ну а студентам естественно попробовать себя в конкурсе. Это и переживания и потом призы ,то что они участвуют.Студент Ковровского промышленного колледжа Абдул Бекеров - учится на электромонтера, работает по специальности. В прошлом году занял второе место среди студентов - электромонтеров, сейчас претендует на "золото".Абдул Бекеров, участник конкурса:- В прошлом году было реверсивное управление двигателем, а в этом году как в жилых помещениях схема для управления. В этом году наверное посложнее чем в прошлом, так как в прошлом году была просто сборка, то есть навесные детали используются, шуруповерт. А в этом году используется ручной метод сборки.Дворник - профессия востребованная. Особенно зимой. Татьяна Жукова из поселка Красная Горбатка работает дворником два года. В селе выиграла в районном конкурсе и решили соревноваться на областном уровне.Татьяна Жукова, участник конкурса:Ну вообще мы приехали в гости решили с мужем остаться. Он устроился на работу в лес, я устроилась, сначала не могла найти себе работу, продавец это не мое. Ну предоставился случай сказали, что берут на работу в благоустройство. Ну решила попробовать))Областной конкурс профмастеров "Лучший по профессии" проводится уже ва 19 раз. В этом году в конкурсе со всей области приняли участие 75 профессионалов, а 25 студентов колледжей совершенствуют свои навыки. Конкурс прошел в два этапа: теория и практика.Елена Семёнова министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области:- На самом деле это тяжелейший труд когда специалисты должны устранять эти аварии в любую погоду и в дождь и в снег и в мороз минус 40 градусов и в выходные дни. И у этих людей очень мало сов благодарности. Вот очень хочется чтоб вот этот конкурс повысил престиж профессий ЖКХ.По итогам областного конкурса победители получили денежные премии и памятные подарки. Но главный приз- признание коллег и наставников с присвоением почетного звания - "Лучший по профессии".Юрий Колодин, Андрей Синягин "Вести-Владимир"