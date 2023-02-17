Во Владимирской области олимпийцы дали мастер-классы для детей. Олимпийские легенды - детям и...

Во Владимирской области олимпийцы дали мастер-классы для детей."Олимпийские легенды - детям и молодежи России!" Сегодня в рамках этой всероссийской программы делегация олимпийцев посетила Собинку. О лучшем спортивном примере - Ангелина Свищ.Мяч, перехват, бросок. Лучшие команды из всех городов России - в "спортивной" Собинке. Борются за кубок в полуфинале баскетбольного турнира "Феникс". Игра напряженная. На победу претендуют 8 сборных. Андрей Гадалов подчёркивает: условия позволяют принимать соревнования высокого ранга.Гадалов Андрей, директор ДЮСШ школы г Собинка:- Третий год мы участвуем в этом всероссийском турнире кубок "Феникса". Регулярно нам предоставляется право проводить этапы этого турнира у себя мы принимали и региональные этапы и полуфинальные и даже супер финал несколько раз.Директор спортшколы - баскетболист во втором поколении. Любовь к спорту прививает и воспитанникам. Приезд олимпийцев "зарядит" на новые победы. За них юных баскетболистов болели олимпийские чемпионки по баскетболу Ирина Сумникова и Елена Худашова.Елена Худашова, олимпийская чемпионка по баскетболу:- В этом и наша цель, что бы поднять дух и заразить в хорошем смысле спортом, чтобы была какая-то активность у детей.Полина, участница турнира:- Ну, они нас мотивируют к победе. Мы очень рады что они приехали.Олимпийских чемпионок на Владимирской земле встречают не в первый раз. Инициатор программы - Наталья Боярская. Руководитель благотворительной программы "Олимпийские легенды- детям и молодёжи России". Ветераны спорта уже посетили 63 региона и 605 городов российских городов.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Один из пунктов назначения это Собинка, чтобы они могли посмотреть и оценить те наши старания в спорте и в развитии физической культуры.Также гости побывали в недавно отстроенной школе и пообщались с учениками. Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, глава комитета ветеранов "Герои Отечества" рассказала о своем спортивном пути. А Татьяна Быкова, первая чемпионка мира по прыжкам в высоту, наградила самых активных почетными грамотами. Спортивные легенды готовы развивать детский спорт в регионе.Ангелина Свищ. Андрей Синягин "Вести-Владимир"