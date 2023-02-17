Во Владимирской области олимпийцы дали мастер-классы для детей.
Олимпийские легенды - детям и...
Во Владимирской области олимпийцы дали мастер-классы для детей.
"Олимпийские легенды - детям и молодежи России!" Сегодня в рамках этой всероссийской программы делегация олимпийцев посетила Собинку. О лучшем спортивном примере - Ангелина Свищ.
Мяч, перехват, бросок. Лучшие команды из всех городов России - в "спортивной" Собинке. Борются за кубок в полуфинале баскетбольного турнира "Феникс". Игра напряженная. На победу претендуют 8 сборных. Андрей Гадалов подчёркивает: условия позволяют принимать соревнования высокого ранга.
Гадалов Андрей, директор ДЮСШ школы г Собинка:
- Третий год мы участвуем в этом всероссийском турнире кубок "Феникса". Регулярно нам предоставляется право проводить этапы этого турнира у себя мы принимали и региональные этапы и полуфинальные и даже супер финал несколько раз.
Директор спортшколы - баскетболист во втором поколении. Любовь к спорту прививает и воспитанникам. Приезд олимпийцев "зарядит" на новые победы. За них юных баскетболистов болели олимпийские чемпионки по баскетболу Ирина Сумникова и Елена Худашова.
Елена Худашова, олимпийская чемпионка по баскетболу:
- В этом и наша цель, что бы поднять дух и заразить в хорошем смысле спортом, чтобы была какая-то активность у детей.
Полина, участница турнира:
- Ну, они нас мотивируют к победе. Мы очень рады что они приехали.
Олимпийских чемпионок на Владимирской земле встречают не в первый раз. Инициатор программы - Наталья Боярская. Руководитель благотворительной программы "Олимпийские легенды- детям и молодёжи России". Ветераны спорта уже посетили 63 региона и 605 городов российских городов.
Александр Разов, глава администрации Собинского района:
- Один из пунктов назначения это Собинка, чтобы они могли посмотреть и оценить те наши старания в спорте и в развитии физической культуры.
Также гости побывали в недавно отстроенной школе и пообщались с учениками. Татьяна Лебедева, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, глава комитета ветеранов "Герои Отечества" рассказала о своем спортивном пути. А Татьяна Быкова, первая чемпионка мира по прыжкам в высоту, наградила самых активных почетными грамотами. Спортивные легенды готовы развивать детский спорт в регионе.
Ангелина Свищ. Андрей Синягин "Вести-Владимир"