Во Владимирской области оштрафовали подрядчика, затянувшего с установкой ограждения в парке. В...

Во Владимирской области оштрафовали подрядчика, затянувшего с установкой ограждения в парке.В Коврове подрядчика, выполнявшего работы в парке КЭЗ, привлекли к административной ответственности.Ковровской городской прокуратурой проведена проверка реализации национального проекта «Жилье и городская среда».1 марта 2022 года администрация города заключила с индивидуальным предпринимателем контракт на проведение работ по благоустройству (устройство ограждения) парка Экскаваторостроителей г. Коврова.Работу нужно было закончить, по условиям контракта, до 31 июля 2022.Однако на момент проведения прокурорской проверки в октябре 2022 года работы подрядчиком не были исполнены.В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого недобросовестному подрядчику назначен штраф в размере 63 тысячи рублей и внесено представление.В результате, работы по благоустройству парка завершены и сданы заказчику, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.