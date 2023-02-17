Во Владимирской области оштрафовали подрядчика, затянувшего с установкой ограждения в парке.
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Во Владимирской области оштрафовали подрядчика, затянувшего с установкой ограждения в парке.
В Коврове подрядчика, выполнявшего работы в парке КЭЗ, привлекли к административной ответственности.
Ковровской городской прокуратурой проведена проверка реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
1 марта 2022 года администрация города заключила с индивидуальным предпринимателем контракт на проведение работ по благоустройству (устройство ограждения) парка Экскаваторостроителей г. Коврова.
Работу нужно было закончить, по условиям контракта, до 31 июля 2022.
Однако на момент проведения прокурорской проверки в октябре 2022 года работы подрядчиком не были исполнены.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого недобросовестному подрядчику назначен штраф в размере 63 тысячи рублей и внесено представление.
В результате, работы по благоустройству парка завершены и сданы заказчику, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.