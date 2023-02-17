Во Владимирской области показали реликвии из епархиального спецхранилища.
Это настоящие реликвии,...
Во Владимирской области показали реликвии из епархиального спецхранилища.
Это настоящие реликвии, которые несут историческую и культурную ценность. Евангелие святого праведного Иоанна Кронштадтского, рукописный сборник с пометками святителя Феофана Затворника, древние иконы, книги, облачения и богослужебные сосуды. Об этих и других уникальных экспонатах из древлехранилищ мы расскажем в следующем сюжете.
Эта книга с автографом святителя Феофана Затворника была написана в 60-х годах 19 века. Один местный крестьянин обратился к Владыке Феофану, возглавлявшему Владимирскую кафедру, и передал рукописный сборник –акафист святому Димитрию Солунскому.
Варфоломей (Минин), иеромонах, руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии:
- Очень интересно, что это сборник составной. Перед нами открыта чистовая, чистовой вариант. Но имеется ещё и черновик. Когда святитель Феофан стал читать этот текст, он стал вносить правки. По существу он написал второй, свой авторский акафист, который был представлен в Святейший правительствующий Синод.
Важным направлением хранения церковных древностей является – археология, исследования найденных артефактов. Которые, также могут рассказать об истории православных святынь.
Варфоломей (Минин), иеромонах, руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии:
- Здесь в частности представлена такая монашеская одежда. Это туфелька, которую носила святая София Суздальская. Во время обретения её мощей была найдена часть этой обуви. И она находится в витрине нашего церковного древлехранилища. Также здесь находит параманный крест преподобного Германа Зосимовского, тоже во время обретения мощей.
А это Евангелие святого праведного Иоанна Кронштадтского. Ещё до революции книга была подарена его родственниками, и оказалась в собрании митрополита Нестора (Анисимова). Святое Евангелие побывало в эмиграции, а потом вернулось на Родину.
Варфоломей (Минин), иеромонах, руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии:
- Оно оказалось в собрании святейшего Патриарха Алексия Первого, от него перешло его секретарю. И уже секретарь передал его на хранение Владыке покойному – Евлогию (Смирнову), который находился на Владимирской кафедре. Здесь имеются пометы, это одна из ценностей, исторического сборника, когда имеются пометы от прежних владельцев. Которые рассказывают о судьбе этой книги.
В фондах епархии хранятся и многие древние образы. Вот, например, эти иконы Матери Божией и Спасителя из иконостаса 19 века. Они были написаны преподобным Алексием Зосимовским- старцем Смоленской Зосимовой пустыни. Древлехранители занимаются также постоянным изучением церковных реликвий. Одна из таких – частица Животворящего Креста Господня. История обретения этой иконы очень интересна. Её в 1945 году из капитулировавшей Германии в своё родное Отечество привез советский офицер.
Варфоломей (Минин), иеромонах, руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии:
- Вероятно, он был человеком верующим, потому что он взял с собой это небольшое изображение с частицей Животворящего Креста Господня. После его кончины его родственники принесли икону в Успенский кафедральный собор. Она там находилась и была передана в церковное древлехранилище. И мы сейчас занимаемся историей происхождения этой реликвии, достоверности. И изучаем то, что связано с историей христианского Запада и той историей, которая нас соединяет.
Точная тканевая копия Туринской плащаницы –ценная святыня епархии. Всего в России их две. Вторая находится в Сретенском монастыре. Патриарх Алексий II освятил копию плащаницы как «Нерукотворный образ Спасителя».