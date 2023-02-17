Во Владимирской области показали реликвии из епархиального спецхранилища. Это настоящие реликвии,...

Во Владимирской области показали реликвии из епархиального спецхранилища.Это настоящие реликвии, которые несут историческую и культурную ценность. Евангелие святого праведного Иоанна Кронштадтского, рукописный сборник с пометками святителя Феофана Затворника, древние иконы, книги, облачения и богослужебные сосуды. Об этих и других уникальных экспонатах из древлехранилищ мы расскажем в следующем сюжете.Эта книга с автографом святителя Феофана Затворника была написана в 60-х годах 19 века. Один местный крестьянин обратился к Владыке Феофану, возглавлявшему Владимирскую кафедру, и передал рукописный сборник –акафист святому Димитрию Солунскому.Варфоломей (Минин), иеромонах, руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии:- Очень интересно, что это сборник составной. Перед нами открыта чистовая, чистовой вариант. Но имеется ещё и черновик. Когда святитель Феофан стал читать этот текст, он стал вносить правки. По существу он написал второй, свой авторский акафист, который был представлен в Святейший правительствующий Синод.Важным направлением хранения церковных древностей является – археология, исследования найденных артефактов. Которые, также могут рассказать об истории православных святынь.Варфоломей (Минин), иеромонах, руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии:- Здесь в частности представлена такая монашеская одежда. Это туфелька, которую носила святая София Суздальская. Во время обретения её мощей была найдена часть этой обуви. И она находится в витрине нашего церковного древлехранилища. Также здесь находит параманный крест преподобного Германа Зосимовского, тоже во время обретения мощей.А это Евангелие святого праведного Иоанна Кронштадтского. Ещё до революции книга была подарена его родственниками, и оказалась в собрании митрополита Нестора (Анисимова). Святое Евангелие побывало в эмиграции, а потом вернулось на Родину.Варфоломей (Минин), иеромонах, руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии:- Оно оказалось в собрании святейшего Патриарха Алексия Первого, от него перешло его секретарю. И уже секретарь передал его на хранение Владыке покойному – Евлогию (Смирнову), который находился на Владимирской кафедре. Здесь имеются пометы, это одна из ценностей, исторического сборника, когда имеются пометы от прежних владельцев. Которые рассказывают о судьбе этой книги.В фондах епархии хранятся и многие древние образы. Вот, например, эти иконы Матери Божией и Спасителя из иконостаса 19 века. Они были написаны преподобным Алексием Зосимовским- старцем Смоленской Зосимовой пустыни. Древлехранители занимаются также постоянным изучением церковных реликвий. Одна из таких – частица Животворящего Креста Господня. История обретения этой иконы очень интересна. Её в 1945 году из капитулировавшей Германии в своё родное Отечество привез советский офицер.Варфоломей (Минин), иеромонах, руководитель Отдела образования и просвещения Владимирской епархии:- Вероятно, он был человеком верующим, потому что он взял с собой это небольшое изображение с частицей Животворящего Креста Господня. После его кончины его родственники принесли икону в Успенский кафедральный собор. Она там находилась и была передана в церковное древлехранилище. И мы сейчас занимаемся историей происхождения этой реликвии, достоверности. И изучаем то, что связано с историей христианского Запада и той историей, которая нас соединяет.Точная тканевая копия Туринской плащаницы –ценная святыня епархии. Всего в России их две. Вторая находится в Сретенском монастыре. Патриарх Алексий II освятил копию плащаницы как «Нерукотворный образ Спасителя».