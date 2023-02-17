Сейчас проект проходит госэкспертизу.
Во Владимирской области построят приют для бездомных животных. Сейчас проект проходит госэкспертизу. Об этом сообщил главный ветеринар региона Александр Григорьев.
В 2022 году отловлено около 2000 бродячих четвероногих. В текущем году план остаётся прежним. Подрядчик доставляет особь в приют, где медики проводят стерилизацию и вакцинацию от бешенства. Далее собаку либо возвращают на прежнее место обитания, либо оставляют в учреждении.
«После получения положительного заключения экспертизы, можно будет начать возведение государственного приюта. Объект позволит пристраивать питомцев новым владельцам, а ещё не допускать нахождения агрессивных животных на улице», – отметил он.
По количеству брошенных собак и кошек лидируют Александровский, Муромский и Ковровский районы.
Напомним, что во Владимире продолжается эпопея с закрытием «Валенты». По последним данным, приюту два места для переезда.