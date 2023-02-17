Сейчас проект проходит госэкспертизу.

Во Владимирской области построят приют для бездомных животных. Сейчас проект проходит госэкспертизу. Об этом сообщил главный ветеринар региона Александр Григорьев.В 2022 году отловлено около 2000 бродячих четвероногих. В текущем году план остаётся прежним. Подрядчик доставляет особь в приют, где медики проводят стерилизацию и вакцинацию от бешенства. Далее собаку либо возвращают на прежнее место обитания, либо оставляют в учреждении.«После получения положительного заключения экспертизы, можно будет начать возведение государственного приюта. Объект позволит пристраивать питомцев новым владельцам, а ещё не допускать нахождения агрессивных животных на улице», – отметил он.По количеству брошенных собак и кошек лидируют Александровский, Муромский и Ковровский районы.Напомним, что во Владимире продолжается эпопея с закрытием «Валенты». По последним данным, приюту два места для переезда.