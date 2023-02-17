УФСБ по Владимирской области задержала 44-летнего сторонника проукраинской националистической идеологии, который размещал в Интернете публичные призывы к терроризму. «Разделяя идеологию

УФСБ по Владимирской области задержала 44-летнего сторонника проукраинской националистической идеологии, который размещал в Интернете публичные призывы к терроризму. «Разделяя идеологию проукраинских праворадикальных структур, преследуя цель побуждения неограниченного круга лиц к осуществлению террористической деятельности, в феврале 2022г. разместил на одном из открытых каналов в Telegram текстовое сообщение с призывом к уничтожению российских воинских частей, машин местных