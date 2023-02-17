Во Владимирской области реализуется региональный проект Старшее поколение для жителей 65 лет и...

Во Владимирской области реализуется региональный проект "Старшее поколение" для жителей 65 лет и старше.Во Владимирской области в рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Старшее поколение». Мероприятия направлены на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.В Камешковском комплексном центре социального обслуживания населения продолжает свою работу мобильная бригада, осуществляющая доставку пожилых граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения диспансеризации и вакцинации.Мобильная бригада помогает людям старшего возраста, проживающим в отдаленных населенных пунктах, добраться на специализированном автотранспорте на профилактический осмотр или диспансеризацию.Пожилые люди могут проходить осмотр ежегодно. Бесплатная доставка пожилых граждан организуется ежедневно в рабочие дни медицинских учреждений (сельских амбулаторий и ФАПов, Камешковской центральной районной больнице)Получить более подробную информацию по вопросу бесплатной доставки, а также записаться на диспансеризацию или вакцинацию, можно по телефону: 8 (49248) 2-13-64.Фото pxfuel.com