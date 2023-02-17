Госдума приняла закон, по которому школьные автобусы уже с 1 сентября этого года смогут бесплатно ездить по платным дорогам страны. Депутаты обещают, что это сохранит бюджетные средства, а

Госдума приняла закон, по которому школьные автобусы уже с 1 сентября этого года смогут бесплатно ездить по платным дорогам страны. Депутаты обещают, что это сохранит бюджетные средства, а школьные поездки станут комфортнее и безопаснее. Напомним, что через Владимирскую область проходит федеральная платная трасса М-12. На сегодняшний момент уже открыты участки автодороги Петушки – Владимир и