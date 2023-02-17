Во Владимирской области в широкий прокат выходит военно-историческая драма Праведник. Это...

Во Владимирской области в широкий прокат выходит военно-историческая драма "Праведник".Это история о бессмертном подвиге Николая Киселева, офицера советской армии, который в 1942-ом спас сотни евреев. Ангелина Свищ- о долгожданной картине.Осенний лес 1942 года и путь в полторы тысячи километров через линию фронта. Для измученных голодом, холодом и страхом евреев, потерявших своих близких и прежнюю жизнь - это настоящая "дорога жизни". Спасательную операцию провёл Николай Киселев, боец белорусского партизанского отряда "Мститель". Офицер Красной армии спас более 200 евреев Долгиновского гетто. Документальная история легла в основу фильма Сергея Урсуляка - "Праведник".- Евреи это же советские люди?- Советские.- О, вот ты и возглавишь операцию по спасению советского населения Белоруссии!Съемки исторической ленты проходили летом и осенью 2021-го года. Полный метр снимали в Белоруссии, России, Израиле. Съемочная команда работала в местах, где разворачивались исторические события.Главные роли исполнили звезды русского, немецкого и израильского кино. Офицера Красной армии Николая Киселева сыграл Александр Яценко. Образ его помощника Ферзя воплотил Евгений Ткачук. Немецкого офицера Шмюкера- Дитмар КЕнинг.Один из первых показов "Праведника" прошёл в Коврове. Картина произвела сильное впечатление на зрителей.Антон зритель:- Фильм очень хороший, рекомендую всем посмотреть.Ксения зритель:- Надо чтоб это видели подрастающее поколение. Шикарный фильм, очень красивые съемки, интересная история и желаем чтоб таких фильмов было по больше.За линию фронта из фашистской оккупации Николай Киселёв вывел 218 советских евреев. Женщин, стариков, детей. Одного из евреев сыграл актёр Леонид Шлеменков. Он приехал на премьеру в город оружейников. По словам артиста, сценарий прочитал детально. Однако, некоторые сцены фильма оказались особенно "тяжелыми".Леонид Шлеменков актер:- Детей когда убивали, когда вот эту девочку он топил.- Русские люди спасали и евреев спасали. Хотелось бы конечно чтоб больше.При жизни Николай Киселёв никому не рассказыввал о своём подвиге. "Список Киселёва"- рапорт с фамилиями спасенных- хранится в архиве компартии Белоруссии. В 2005-ом израильский международный институт по изучению Холокоста присвоил Николаю Киселёву звание Праведник народов мира. Память советского офицера ежегодно чтят более двух тысяч потомков тех, кто выжил благодаря "Праведнику".Ангелина Свищ Александр Чунаев "33Live.RuВладимир"