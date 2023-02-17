Среди вариантов размещения завода: технопарк «ИТКОл-Точмаш» и ОЭЗ «Доброград-1».

Губернатор обсудил с гендиректором Минского тракторного завода возможность создания во Владимирской области сборочного производства белорусских тракторов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.«В текущей ситуации запустить полноценный филиал МТЗ будет сложно. А вот задумка собирать на владимирской земле отдельные узлы и агрегаты вполне реальна», - пояснили в Белом доме.Среди вариантов размещения завода: технопарк «ИТКОл-Точмаш» и ОЭЗ «Доброград-1». Стороны создадут рабочую группу, которая проанализирует все идеи по теме сотрудничества. Результаты работы комиссии чиновники обсудят через месяц.