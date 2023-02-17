Западный окружной военный суд приговорил мужчину к трём годам колонии.

Во Владимирской области задержан 43-летний сторонник проукраинской националистической идеологии. Об этом рассказали в УФСБ.В феврале 2022 года он опубликовал в телеграм-канале призыв к уничтожению российских военных, машин чиновников, а также к созданию «коктейлей Молотова», взрывных устройств и совершению вооруженных нападений. Дома у фигуранта нашли националистическую атрибутику и оружие.Он обвинялся по статье о призывах к терроризму. Западный окружной военный суд приговорил мужчину к трём годам колонии.Приговор может быть обжалован.