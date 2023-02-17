Во Владимирской области занятия самбо войдут в школьную программу. Александр Авдеев: «Самбо – это...

Во Владимирской области занятия самбо войдут в школьную программу.Александр Авдеев: «Самбо – это не только про спорт, но и про патриотику».16 февраля Губернатор Александр Авдеев провёл рабочую встречу с президентом и членом Попечительского совета Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым и Саркисом Гогоряном, на которой обсудили реализацию во Владимирской области федерального проекта «Zа самбо». В общении приняли участие Министр физкультуры и спорта Алексей Сипач и глава региональной федерации самбо Игорь Першин.Развитие самбо в стране выходит на новый уровень. Для популяризации этого вида единоборств как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры в прошлом году запущен проект «Zа самбо». Владимирская область подключилась к нему одной из первых. Проект предусматривает несколько направлений: «Самбо в школу», «Самбо в вузы», «Самбо в сёла», «Адаптивное самбо», «Самбо в ГТО», развитие инфраструктуры для занятий самбо, проведение спортивных и физкультурных мероприятий.Сергей Елисеев отметил, что самбо, которое в течение последних десятилетий было отодвинуто на задний план, сейчас будет активно продвигаться, в том числе через школы. Речь идёт о занятиях самбо в рамках школьной программы на третьем уроке физкультуры, о проекте «Школьная лига» – создании школьных команд, лучшие из которых – со всей страны – будут встречаться на больших соревнованиях. Дебютное мероприятие уже проведено (при участии наших ребят – ковровчан), опыт признан успешным.Всероссийский проект «Самбо – в школу» реализуется в нашей области с 2016 года. В его рамках открыты залы самбо в 27 школах, в том числе и сельских. Для подготовки учителей физкультуры федерация самбо организовала курсы переподготовки. Также в рамках проекта проводятся встречи школьников с самбистами-участниками СВО.Губернатор рассказал гостям о проекте создания во Владимире регионального центра спортивной борьбы. Такой объект позволит поднять подготовку спортсменов совершенно на иной уровень.Сегодня во Владимирской области самбо занимаются почти 4 тысячи жителей региона, информирует пресс-служба Правительства Владимирской области. Успешно работают две спортивные школы олимпийского резерва – во Владимире и Коврове, спортивная школа по самбо есть в Александрове, а секции и отделения школ – практически в каждом районном центре.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области