На предприятии появится 45 новых рабочих мест.

«Вольгинский завод литьевых пластмасс» инвестирует в производство полимерных упаковок для пищевых продуктов 600 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.На предприятии появится 45 новых рабочих мест. Сейчас в цехах компании трудится 200 человек. Завод ежемесячно перерабатывает 1000 тонн полимеров, обеспечивая пищевую промышленность и общепит в РФ и Казахстане. Недавно организация приняла решение о расширении.Новое производство запустят до конца года. Его проектная мощность превысит 12 тысяч тонн в год. Сейчас прорабатываются вопросы подключения объекта к энергосистеме и оформления документов.