Дмитрий Маликов показал свою сущность.

Дмитрий Маликов показал свою сущность.Советский ироссийский музыкант и певец Дмитрий Маликов трогательно поздравил супругу сДнем Святого Валентина. 53-летний мужчина опубликовал семейное фото с женой ЕленойМаликовой и подписал его стихами о любви и верности. После всех слухов о фактеразвода, пара достаточно резко опровергла любые домыслы. Поклонники оценилитакой романтичный жест, заметив тем не менее легкую нотку грусти."Такиекрасивые и молодые… жаль, время уже не вернуть!" — написала одна изпоклонниц Дмитрия Маликова.С другой стороны,артист отказывается записывать себя в старики. Он постоянно общается с молодымизвездами и блогерами, узнает тренды и даже пытается им соответствовать. Однаждыон записал совместную песню с ютуб-блогером Юрием Хованским под названием"Спроси у своей мамы". А на новом видео, опубликованном в социальнойсети, и вовсе пустился в пляс, нацепив синий кудрявый парик — прямо кактиктокер.Необычныйголовной убор, кстати, отлично сочетается с цветным костюмом звезды, и вотполностью синий Дмитрий Маликов в компании молодых кривляется на камеру. Такмузыкант завоевывает любовь все новой и новой аудитории. А судя по лайкам икомментариям — весьма успешно.