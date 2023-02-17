Это второй подобный проект банка на территории столичных университетов, который ориентирован на обслуживание частных клиентов – в первую очередь, владельцев зарплатных карт.

Новый специализированный офис ВТБ начал работу на площадке МГИМО. Это второй подобный проект банка на территории столичных университетов, который ориентирован на обслуживание частных клиентов – в первую очередь, владельцев зарплатных карт.Банк активно развивает сотрудничество с МГИМО. С 2019 года в вузе действует зарплатный проект, участниками которого сегодня являются более 2 тыс. преподавателей и студентов. За два года число зарплатных клиентов банка в главном дипломатическом университете страны выросло почти на 30%. В рамках проекта сотрудничества с вузом банк предоставил его сотрудникам и обучающимся финансовые продукты – ипотеку, потребительские займы и кредитные карты – на сумму свыше 320 млн рублей.«В своей работе мы большое внимание уделяем развитию образовательных проектов, считая это лучшей инвестицией в будущее. Запуск инновационных офисов на площадке крупнейших вузов страны – эффективная инициатива, которая делает взаимодействие банка с преподавателями и студентами еще проще. Сегодня время – главный ресурс, поэтому нам важно, чтобы клиенты смогли получить большинство услуг и продуктов в шаговой доступности от работы или учебы. Опыт инновационных офисов, открытых в Москве в минувшем году, показал их высокую востребованность: время ожидания для посетителей сократилось, а качество обслуживания выросло. Мы ставим цель расширить зарплатный проект банка, чтобы в ближайшие годы нашими клиентами стали несколько тысяч сотрудников и студентов МГИМО», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.«Мы рады приветствовать банк на площадке МГИМО – теперь наш крупный партнер стал еще ближе к каждому студенту, преподавателю и сотруднику университета. Банковская карта с уникальными условиями для мгимовцев, выданная первокурсникам для выплаты стипендий, будет сопровождать их на протяжении учебы. Сотрудничество МГИМО и ВТБ за несколько лет стало полномасштабным и будет укрепляться», – прокомментировал ректор МГИМО Анатолий Торкунов.В компактном офисе площадью около 50 кв. м создана комфортная среда для посетителей и персонала. Продуманный декор, эргономичная мебель и яркие цветовые акценты позволяют создать подходящую атмосферу для принятия финансовых решений. Документы в отделении можно подписать в цифровом виде, что значительно ускоряет взаимодействие. Современные банкоматы, установленные в офисе, дают возможность получать большинство услуг в режиме самообслуживания, поэтому большой штат менеджеров не потребуется.Соглашение о сотрудничестве президент-председатель правления банка Андрей Костин и ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписали в сентябре 2018 года. Проект включает в себя взаимодействие в области профессиональной подготовки кадров и повышения квалификации для банковской и финансовой отрасли. Студенты МГИМО получили возможность проходить практику и стажироваться в подразделениях банка. Также партнерство предполагает реализацию зарплатных и кампусных проектов, оказание благотворительной поддержки вузу со стороны организации. Только за два года (в 2020-2021 гг.) банк внес в специализированный фонд 100 млн рублей для программ развития МГИМО.