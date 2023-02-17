Количество обращений увеличилось на треть.

Жители Владимирской области стали чаще жаловаться на микрофинансовые организации и страховщиков. Всего за 2022 год владимирцы направили в Банк России 2250 обращений, что на 30% больше.В 1026 случаях клиенты оказались недовольны работой банков (+6% жалоб). В основном людей тревожили сложности с валютными переводами, снятием налички и кредитными каникулами.К работе страховых фирм вопросы возникли у 530 человек. Проблемы касались оформления ОСАГО и ремонта машин по полису. Сказались перебои с поставкой запчастей.На конторы, которые выдают микрокредиты, количество жалоб выросло на 48%. Всего составлено 326 претензий, среди которых навязывание допуслуг, взимание комиссий и мошенничество.