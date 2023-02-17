Ольга Бузова не постеснялась показать прелести.

Ольга Бузова не постеснялась показать прелести.37-летняя экс-участницаи экс-ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова сейчас находится в ЮАР.Звезда вместе со съемочной командой работает над новым сезоном телепроекта"Звезды в Африке". В свободную минутку Оля старается радовать любимыхпоклонников и снимать кадры для социальных сетей.Сначала это были кадрысо съемок в нарядах, с макияжем и необычными прическами. Но чем дальше, темчаще Бузова делится более откровенными и раскрепощенными кадрами.На днях появилосьочередное африканское фото в ярком купальнике. Распластавшаяся на камеру ОльгаБузова позировала в воде прямо напротив роскошного водопада. Для кадра девушкадаже не побоялась опустить голову в воду. Также прямо из воды блондинкапоказала округлившиеся формы — раньше поклонники не замечали упругие ягодицызвезды. Кажется, походы в зал наконец-то дали свои результаты.Фотографию вкрасном купальнике Ольга подписала очень интригующе — она заявила, что можетвидеть красоту в любом моменте. А еще Бузова призвала поклонников подождатьновостей. Радостные подписчики уверены — Ольга хочет объявить что-то оченьважное. Ждем пополнение в информационной сводке "африканской" ведущей.