Житель Владимирской области осужден на 3 года за публичные призывы к терроризму. УФСБ России по...

Житель Владимирской области осужден на 3 года за публичные призывы к терроризму.УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Владимирской области, 1979 г. р., являющегося сторонником проукраинской националистической идеологии и причастного к публичным призывами к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет.В феврале 2022 г. обвиняемый разместил в мессенджере «Телеграм» сообщение с призывом к уничтожению российских воинских частей, машин местных политических деятелей, органов государственного управления, а также созданию «коктейлей Молотова», СВУ и совершению вооруженные нападений.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства указанного лица были обнаружены государственные символы Украины, националистическая атрибутика, элементы военной экипировки, а также предметы, похожие на холодное и дробящее оружие.В апреле 2022 г. возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.В феврале 2023 г. приговором 2-го Западного окружного военного суда гражданин признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил, информирует пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com/en/