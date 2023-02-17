Золотые ворота Владимира отреставрируют до начала 2026 года. Министерство культуры России объявило конкурс на проведение реставрационных работ в белокаменном памятнике 12 века. Эта

Золотые ворота Владимира отреставрируют до начала 2026 года. Министерство культуры России объявило конкурс на проведение реставрационных работ в белокаменном памятнике 12 века. Эта информация появилась на официальном сайте Госзакупок. Тендер разместило Министерство культуры. Общая стоимость реставрации оценивается почти в 147 миллионов рублей. Все работы должны будут завершиться до 1 августа 2025 года. Утвержденный ранее проект