16 февраля на солнце произошла мощная вспышка: ждать ли владимирцам магнитную бурю? Лаборатория...

16 февраля на солнце произошла мощная вспышка: ждать ли владимирцам магнитную бурю?Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения сообщила, что накануне (16 февраля) произошла еще одна вспышка высшего балла Х. Максимум был зарегистрирован утром - в 09:52 по московскому времени.Событие классифицировано как X2.6, что означает, это четвертое по силе - за последние пять лет.Специалисты отмечают, что вспышка произошла в той же активной области солнца, где несколько дней назад случилась предшествующая вспышка высшего балла уровня X3.3.Уточняется, что это первый случай в текущем цикле, когда один активный центр накапливает энергию для производства двух вспышек высшей силы. При этом самым крупным остается новогоднее событие от 1 января 2024 года.Что удивительно, специалисты Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отмечают: «… Вероятность воздействия вспышки на Землю на данный момент оценивается, как крайне незначительная. Событие произошло на краю солнечного диска на большом удалении от линии Солнце-Земля. Возможен приход к Земле заряженных частиц высоких энергий, повышающих нагрузку на космические аппараты. Вероятность магнитных бурь и полярных сияний составляет менее 5 %...»Любопытная информация на сайте Лаборатории опубликована и от 13 февраля 2024 года:«… До Земли дошли потоки высокоэнергичных протонов от серии солнечных вспышек, произошедших на видимой части солнечного диска. Уровень частиц с энергиями от 10 до 100 МэВ в настоящее время превышает довспышечный уровень примерно в 10-20 раз. Основная нагрузка от солнечной радиации приходится сейчас на космическую технику, особенно на расположенную на высоких орбитах под ослабленной защитой магнитного поля. Воздействие на наземные объекты отсутствует».Так что удивительные и немного «фантастические» события происходят в космосе всю неделю.Ожидать ли владимирцам мощную магнитную бурю? Специалисты говорят, что нет.Активный центр в настоящее время из-за вращения Солнца уходит на обратную сторону нашей звезды.В этой связи ожидается заметное снижение вспышечной активности. Специалисты уверяют, что иных центров с достаточным запасом энергии на видимой стороне Солнца сейчас не наблюдается.Фото: https://xras.ru/info/images/20240216.jpg