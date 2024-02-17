Дивный морской мир: знакомство с семьей владимирских дайверов В Год Семьи, объявленный...

"Дивный морской мир": знакомство с семьей владимирских дайверовВ Год Семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, продолжаем знакомить вас с увлеченными семьями.Во Владимире, например, есть дайв-клуб, который организовала многодетная семья Байковых.Об активном отдыхе, познавательных поездках и экстремальных приключениях - Вера Куликова.Перед погружением инструктаж. Практические занятия на воде в теплом бассейне. Но совсем скоро команде владимирских дайверов предстоит обследовать Байкал. А там, как известно, температура воды на дне озера около нуля. Нужно быть готовым и к любому экстриму - замечает Сергей Байков, руководитель дайв-клуба.Сергей Байков, руководитель дайв-клуба "Русский экстрим":- Травмы могут быть такие... несовместимыми с жизнью, поэтому, конечно, наша задача инструкторская, - научить нырять людей именно безопасно, прежде всего.Сколько было погружений у Сергея и его команды, - никто уже не считает...Тысячи. Рекорды в дайвинге крайне редко ставят. Никто за ними не гоняется. Нырнуть-то не сложно, говорит Сергей. А вот вынырнуть...Под водой нужно рассчитывать на самого себя, и быть готовым ко всему.Рекреация ограничивает дайвера по времени и глубине. Но есть дайвинг и другой.Сергей Байков, руководитель дайв-клуба "Русский экстрим":- Кроме рекреационного, мы же занимаемся техническим дайвингом и достаточно много. У нас пещерные поездки существуют. Мы ныряем в пещеры. Зависит от места, конечно. Вот в Мексику приехал и вылез из машины - вход в пещеру. Во Флориде так же.Не случайно говорится - смелым покоряются моря. Владимирские дайверы где только не бывали: от Баренцево моря до Галапагосских островов.У Сергея дайвингом увлечена вся семья...Сергей Байков, руководитель дайв-клуба "Русский экстрим":- Мы всей семьей ездим. Но старшие уже сейчас учатся, у них уже свои какие-то интересы, а так, конечно. Всей семьей. У нас все ныряют. И Тимофей. У нас трое детей. Полина самая старшая, - ей 18 лет, но она с 5 лет ныряет. Когда ей было пять с половиной лет, мы ей организовали первое погружение в бассейн. Я ей тогда специально маленькое снаряжение дал. Но уже по стопам Никиты, он на 2 года младше. Но он не в 5 лет, может, в 6-7 начал нырять. И они очень много ныряли. Там где-то и по миру, там не только Египет или Мальдивы. В общем, мы и на Азору их брали. Ну много, и на Камчатку, и на Баренцево.Мария - и дайвер, и большой помощник всей команды мужа. Разрабатывает программу для клуба во время путешествий.Мария Байкова, дайвер:- Камчатка, конечно. Потому что это поездка, после которой отходишь реально несколько недель. После этих впечатлений, когда едешь первый раз, тебе мерещатся вулканы кругом, кажется, медведь выползет из куста. Реально, это меняет твое ощущение мира. Из иностранных поездок, наверное, Аляска. Это 10 лет назад было. Это невероятно! Просто это такие места далёкие, труднодоступные. Они оставляют большой след.Подводный мир завораживает своим разнообразием. А самым экстремальным видом водного сафари считается дайвинг с акулами. Байковы опробовали и его.Сергей Байков, руководитель дайв-клуба "Русский экстрим":- Куба. Известное очень место у дайверов. Там шелковые акулы, - ну, дикие абсолютно. С зубами, кусаться могут. За хвост поймать, перегнуть ей кончик хвоста, она так впадает в анабиоз ненадолго. Ну, ее можно за плавник подержать. Где-то есть минута-две. Дальше отпускать нужно, иначе она погибнет.Дети в семье Байковых, конечно, берут пример с родителей. Увлечение дайвингом у них уже, можно сказать, в крови.Мария Байкова, дайвер:- Первый раз мы поехали с Тимофеем в 4 месяца. Нет, даже 2 месяца ему было. В июне мы поехали с палатками на 2 ночи на озеро Гарава. Со старшими детьми я на такое не решалась. Но к третьему ребенку я была уже опытная мать, поэтому я могла на такое решиться. И в 6 месяцев мы поехали в Египет с ним. Со старшими, маленькими мы тоже ездили много.Байковы гордятся успехами своих воспитанников в глубоководном плавании больше, чем своими. Обучать ребят подводному делу берут с 10 лет. В изучении подводного пространства много загадок, моря и океаны окружены тайнами и мифами. Но двери этого удивительного мира открыты для каждого.Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".