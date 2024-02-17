ДНК-исследования древних захоронений жителей Владимиро-Суздальского княжества привели к неожиданным...

ДНК-исследования древних захоронений жителей Владимиро-Суздальского княжества привели к неожиданным результатамОб этом рассказывает автор нового путеводителя «По древним соборам и местам тамплиеров в России. Москва и окрестности» Александр Семенов. Он заявил журналистам из издания «Москвич Mag» о предположительной связи Древней Руси с тамплиерами, а также поведал о своем исследовании ДНК-истории России.Как выяснилось, одной из гипотез, княжества Владимиро-Суздальское и Московское были связаны с Европой, а их правители, например Андрей Боголюбский, косвенно могли участвовать в крестовых походах. Удивительно, правда?В интервью изданию Александр Семенов рассказывает:- Археолог Георгий Филимонов в 1860-е годы «среди хлама» в подвале одного из монастырей Владимирской губернии обнаружил наплечник с эмалевой миниатюрой и изображением сцены распятия Христа. Затем вещь поступила на хранение в Румянцевский музей. В 1930-е годы советская власть продала раритет за границу. Сегодня наплечник Андрея Боголюбского хранится в Нюрнберге, в Германском национальном музее.Вспоминает Александр Семенов и памятник русского зодчества XII века — каменные палаты Андрея Боголюбского:- Еще одним подтверждением нашей гипотезы может служить и памятник русского зодчества XII века — каменные палаты Андрея Боголюбского. Их фрагмент сегодня встроен в монастырский комплекс поселка Боголюбово под Владимиром. Многие исследователи находят сходство этих архитектурных форм и декора с чертами дворца германских императоров в саксонском Госларе. В его строительстве участвовали мастера из Священной Римской империи, а Саксонская земля была близка к местам проживания западных славян. XII век вообще время массовых миграций.Есть предположение, что строителей во Владимир прислал Фридрих Барбаросса, и среди них могли быть и представители славянского мира — чехи, хорваты, сербы и болгары.Ну… а что же показывают ДНК-исследования?Опять же, в интервью «Москвич Mag» Александр Семенов рассказал, что ДНК-исследования древних захоронений жителей Владимиро-Суздальского княжества привели к неожиданным результатам.Оказалось, предки части жителей Владимирской земли пришли сюда из южнославянских стран, с тех же Балкан или, возможно, окружным путем через Балтику.Автор рассказывает, что датский остров Борнхольм, известный центр тамплиерской духовности, не чуждая для Руси земля, где проживали западные славяне, двоюродные братья кривичей и словен. И в IX и XI веках шел поток переселенцев с Юга и Запада.Не обошел Александр Семенов стороной и Кидекшу:- Возможно, среди строителей, инженеров, даже членов гильдий (в средневековом смысле слова) каменщиков могли быть македонцы, болгары, сербы, чехи и словаки, работавшие в Европе под военным прикрытием ордена тамплиеров и прибывавшие в земли, населенные близкими сородичами. Особенно заметен западно- и южнославянский след в самом раннем соборе Кидекши. Их знания наложились на местные реалии и стали основой культурного подъема. Так на месте языческих святилищ вырастали памятники Высокого Средневековья, великие соборы Владимиро-Суздальской Руси.Верить этому или нет? Решать только читателям. Но исследования и версия — любопытные. Как и сам путеводитель Александра Семенова.Автор кадра - Алексей Осетров, КидекшаГлавное фото: freepik.com