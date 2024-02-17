ДНК-исследования древних захоронений жителей Владимиро-Суздальского княжества привели к неожиданным...
ДНК-исследования древних захоронений жителей Владимиро-Суздальского княжества привели к неожиданным результатам
Об этом рассказывает автор нового путеводителя «По древним соборам и местам тамплиеров в России. Москва и окрестности» Александр Семенов. Он заявил журналистам из издания «Москвич Mag» о предположительной связи Древней Руси с тамплиерами, а также поведал о своем исследовании ДНК-истории России.
Как выяснилось, одной из гипотез, княжества Владимиро-Суздальское и Московское были связаны с Европой, а их правители, например Андрей Боголюбский, косвенно могли участвовать в крестовых походах. Удивительно, правда?
В интервью изданию Александр Семенов рассказывает:
- Археолог Георгий Филимонов в 1860-е годы «среди хлама» в подвале одного из монастырей Владимирской губернии обнаружил наплечник с эмалевой миниатюрой и изображением сцены распятия Христа. Затем вещь поступила на хранение в Румянцевский музей. В 1930-е годы советская власть продала раритет за границу. Сегодня наплечник Андрея Боголюбского хранится в Нюрнберге, в Германском национальном музее.
Вспоминает Александр Семенов и памятник русского зодчества XII века — каменные палаты Андрея Боголюбского:
- Еще одним подтверждением нашей гипотезы может служить и памятник русского зодчества XII века — каменные палаты Андрея Боголюбского. Их фрагмент сегодня встроен в монастырский комплекс поселка Боголюбово под Владимиром. Многие исследователи находят сходство этих архитектурных форм и декора с чертами дворца германских императоров в саксонском Госларе. В его строительстве участвовали мастера из Священной Римской империи, а Саксонская земля была близка к местам проживания западных славян. XII век вообще время массовых миграций.
Есть предположение, что строителей во Владимир прислал Фридрих Барбаросса, и среди них могли быть и представители славянского мира — чехи, хорваты, сербы и болгары.
Ну… а что же показывают ДНК-исследования?
Опять же, в интервью «Москвич Mag» Александр Семенов рассказал, что ДНК-исследования древних захоронений жителей Владимиро-Суздальского княжества привели к неожиданным результатам.
Оказалось, предки части жителей Владимирской земли пришли сюда из южнославянских стран, с тех же Балкан или, возможно, окружным путем через Балтику.
Автор рассказывает, что датский остров Борнхольм, известный центр тамплиерской духовности, не чуждая для Руси земля, где проживали западные славяне, двоюродные братья кривичей и словен. И в IX и XI веках шел поток переселенцев с Юга и Запада.
Не обошел Александр Семенов стороной и Кидекшу:
- Возможно, среди строителей, инженеров, даже членов гильдий (в средневековом смысле слова) каменщиков могли быть македонцы, болгары, сербы, чехи и словаки, работавшие в Европе под военным прикрытием ордена тамплиеров и прибывавшие в земли, населенные близкими сородичами. Особенно заметен западно- и южнославянский след в самом раннем соборе Кидекши. Их знания наложились на местные реалии и стали основой культурного подъема. Так на месте языческих святилищ вырастали памятники Высокого Средневековья, великие соборы Владимиро-Суздальской Руси.
Верить этому или нет? Решать только читателям. Но исследования и версия — любопытные. Как и сам путеводитель Александра Семенова.
Автор кадра - Алексей Осетров, Кидекша
Главное фото: freepik.com