«Городские истории»: пока жительница Владимира убирала подъезд - её обокрал сосед Об этой истории...

«Городские истории»: пока жительница Владимира убирала подъезд - её обокрал соседОб этой истории рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Всё произошло в конце января. В дежурную часть обратилась 29-летняя женщина, которая сообщила о том, что у нее похитили мобильный телефон стоимостью 10 000 рублей.Женщина пояснила, что пока она убирала подъезд жилого дома на улице Асаткина, оставила свою куртку с гаджетом на перилах лестничной площадки первого этажа.Вернувшись, местная жительница обнаружила, что телефон исчез.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению кражи причастен 33-летний житель подъезда. По словам мужчины, он проходил мимо и обратил внимание на оставленную куртку. Проверив карманы, обнаружил мобильный телефон, который похитил и скрылся...» - пояснили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Оперативники изъяли у фигуранта гаджет и вернули его законной владелице.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам «кражи».Фото: freepik.com