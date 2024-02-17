Какие аномалии принесет во Владимирскую область атлантический циклон? Из-за атлантического циклона...

Какие аномалии принесет во Владимирскую область атлантический циклон?Из-за атлантического циклона Владимирскую область ждет новая волна непогоды.Резко усилятся осадки, выпадать они будут в разных фазах. Таких метелей, как были накануне, ждать уже не стоит, но снег, сильный порывистый ветер, «ледяные дожди» и гололедица — останутся с нами.По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в России наблюдаются то оттепели, то аномальные морозы. К тому же этой зимой выпало столько снега, сколько не было уже несколько десятилетий.«Эта неоднородность погоды, конечно, в этом году впечатляет. Очень мало того, что называется «нормальной зимней погодой», которая соответствует климату...» - отметил Роман Вильфанд «РИА Новости».Циклон принесет с собой небольшое потепление, но температура не превысит нулевую отметку.18 февраля во Владимире и во Владимирской области утром ожидается -5°C, днём 0... -2°C, к вечеру снова -5°C.Вероятность осадков — 80%. Влажность — 76%. Атмосферное давление — 752 мм ртутного столба. Ветер — северо-западный.Однако антициклон, идущий следом за вихрем циклона, будет способствовать прекращению осадков и заметному похолоданию. Прогнозируется очередной аномальный «скачок».Народный прогноз погоды на 18 февраля:«Теплая погода в этот день предвещает скорый приход весны»;«Морозный день - к жаркой весне и засушливому лету».Фото: freepik.com