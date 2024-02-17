Какие новые масштабные проекты появятся в городах Владимирской области в ближайшее время? На днях...

Какие новые масштабные проекты появятся в городах Владимирской области в ближайшее время?На днях заместитель Губернатора Сергей Волков провёл заседание межведомственной комиссии по реализации во Владимирской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».Об этом сообщает пресс-служба регионального правительстваУчастники мероприятия обсудили итоги и планы проекта, а также подготовку к проведению Всероссийского голосования по выбору объектов, подлежащих благоустройству в 2025 году.В этом (2024-м), напомним, во Владимирской области должны быть реализованы пять проектов-победителей Всероссийского конкурса: «Город Героев. По пути славы вязниковцев» в Вязниках, «Благоустройство историко-туристической части улицы Первомайская» и «Набережная реки Ока с Окским парком и прилегающей территорией» в Муроме, «От моста до моста. Набережная реки Горелый Крест» в Струнино и «Парк имени 950-летия города Суздаля».Проект: «Парк имени 950-летия города Суздаля»Проект, город Муром.Кроме того, в регионе планируется благоустроить 27 общественных пространств и 65 дворовых территорий. По опыту предыдущих лет их число в течение года может вырасти.Министр ЖКХ Елена Семёнова сообщила, что в этом году есть дополнительные бюджетные ассигнования в размере 78 млн рублей, решение о выделении которых принял Губернатор Александр Авдеев. Они будут распределены между муниципальными образованиями, которые своевременно выполнили условия правил предоставления субсидии.Это города Гороховец, Гусь-Хрустальный, Киржач, Кольчугино, Костерёво, Лакинск, Меленки, Петушки, Покров, Радужный, Собинка, Суздаль, посёлки Балакирево Александровского, Никологоры Вязниковского, Вольгинский Петушинского, Красная Горбатка Селивановского и Ставрово Собинского районов.«Дополнительные средства – это возможность привести в порядок ещё больше объектов. Благоустройство улиц и дворов помогает не только повысить качество жизни граждан, но и подтолкнуть развитие бизнеса, сделать города и посёлки более привлекательными для туристов», – уверена Елена Семёнова.Фото: https://anock33.ru