Каждая восьмая проба продукции, поступающей в социальные учреждения Владимирской области,...

Каждая восьмая проба продукции, поступающей в социальные учреждения Владимирской области, небезопаснаО таких неутишительных показателях в прямом эфире программы «Здесь и сейчас» телеканала «Губерния-33» рассказала руководитель Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям - Светлана Пантюхина.Продукция либо небезопасна, либо не соответствует показателям качества.Нарушения касаются микробиологии, содержания дрожжей, плесени и кишечной палочки.Подтверждены и случаи фальсификации продукции:- В антирейтинге лидирует Ивановская область. Третий год подряд Владимирская область занимает второе место. Если в Ивановской области 16% - показатель потенциально небезопасной продукции, то во Владимирской области – 12,2%… - сообщила Светлана Пантюхина.Но при этом специалисты регионального управления Россельхознадзора отмечают, что процент нарушений постепенно снижается.Фото: freepik.com