Каждая восьмая проба продукции, поступающей в социальные учреждения Владимирской области,...
Каждая восьмая проба продукции, поступающей в социальные учреждения Владимирской области, небезопасна
О таких неутишительных показателях в прямом эфире программы «Здесь и сейчас» телеканала «Губерния-33» рассказала руководитель Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям - Светлана Пантюхина.
Продукция либо небезопасна, либо не соответствует показателям качества.
Нарушения касаются микробиологии, содержания дрожжей, плесени и кишечной палочки.
Подтверждены и случаи фальсификации продукции:
- В антирейтинге лидирует Ивановская область. Третий год подряд Владимирская область занимает второе место. Если в Ивановской области 16% - показатель потенциально небезопасной продукции, то во Владимирской области – 12,2%… - сообщила Светлана Пантюхина.
Но при этом специалисты регионального управления Россельхознадзора отмечают, что процент нарушений постепенно снижается.
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