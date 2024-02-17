Народные приметы на 18 февраля. Почему в день Агафьи Голодухи после захода солнца не следует...

Народные приметы на 18 февраля. Почему в день Агафьи Голодухи после захода солнца не следует смотреть в окно?18 февраля православные христиане вспоминают житие мученицы Агафии, жившей на Сицилии в третьем веке. Она происходила из богатой семьи. В те времена государством правил император-язычник Деций, истреблявший верующих в Бога людей.Юную Агафию насильно поселили с дочерьми одной богатой женщины, чтобы те показали девушке прелесть низменных удовольствий. Они уговаривали святую поклониться языческим богам, но она была непреклонна в своей вере. За это она подверглась мучительным пыткам, но ей явился апостол Петр и исцелил от ран.Пытки Агафии продолжались, и тогда в городе внезапно началось землетрясение. Люди в ужасе побежали к градоначальнику, потребовали прекратить мучения святой. Но девушку все равно отправили в темницу, где она скончалась.В народе же этот день называли «Агафья-голодуха», «Голиндуха», «Агафья Скотница» и «Агаша-коровница». Почему? Потому что в это время у крестьян «голова болела» о выживании и еде.В конце зимы, когда сено и солому приходилось экономить, вставал достаточно остро вопрос и о помощи обессилившим животным. Часто в этот период от истощения и разных болезней гибли целые крестьянские стада.Суеверные предки такой падеж связывали с появлением в деревнях зловредного существа – «коровьей смерти». Она являлась в образе черной кошки, собаки, коровьего скелета или злобной безобразной старухи.Что ни в коем случае нельзя делать 18 февраля?Не рекомендуется после захода солнца выглядывать в окно. Считается, что в это время по улицам бродит нечисть и всех проклинает. Верили, что если девушка (или женщина) нарушит этот запрет, то всю красоту свою потеряет.18 февраля мужчинам после заката солнца нельзя покидать дом. Тот же, кто ослушается запрета, навлечет на себя страшные болезни и беды.В день Агафьи Коровницы запрещено отпускать с привязи даже самых послушных собак. Согласно поверью, сегодня в них может вселиться «Коровья смерть», которую они принесут в хлев.Что следует обязательно сделать 18 февраля?Сегодня нужно покормить бездомных людей и голодных коров. Добро «вернётся».Чтобы сделка в этот день прошла удачно, клали под порог дома старую монетку. Ее называли счастливой. После покупки монету убирали к остальным деньгам, но бережно хранили.В этот день освящали хлеб и соль, хранили их целый год. Если же в дом приходило несчастье, то бросали их в огонь. Таким образом изгонялась беда.Народные приметы на 18 февраля«День выдался ясным, без снега – летом жди засуху»;«Пришло тепло – и весна скоро наступит!»;«Чем холоднее день, тем теплее будет март».Фото: freepik.com