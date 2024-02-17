«Неожиданная встреча»: в объектив владимирского фотографа Владислава Тябина попали два...

«Неожиданная встреча»: в объектив владимирского фотографа Владислава Тябина попали два орлана-белохвоста.Очень красивыми и качественными снимками редких (и крупных) птиц в своих социальных сетях поделился владимирский фотограф — Владислав Тябин. Ему удалось заснять в Камешковском районе, на озере Глубоком двух орланов.Свободолюбивые птицы кружили в небе. И по счастливой случайности в этот морозный февральский день рядом оказался владимирский фотограф.Вот что рассказывает о неожиданной встрече сам Владислав Тябин:- Давненько не был на озере, решил прокатиться и разведать обстановку. Приезжаю, а там летают 2 орлана-белохвоста. Моему удивлению не было предела, за тёплый сезон всего два раза удавалось увидеть эту внушительную птицу, но тут зима... и сразу две особи! Летали очень далеко и высоко, кружили. Вечером поехал ещё на одно место, где могут быть хищные птицы, и точно, там меня поджидал такой же красавец, удалось сделать пару фото в полёте!Напомним, орлан-белохвост - самая крупная хищная птица средней полосы России. Его ближайший "конкурент" в вопросе размеров - беркут - менее массивен. Вес самок орлана может достигать 7 кг (самцы мельче - до 5,5 кг), длина тела - до 98 см, а размах крыльев - до 250 см.Автор фото - Владислав Тябин