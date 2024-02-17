«Никогда не поздно»: во Владимирской области жених зарегистрировал брак в 75 лет «В семейной...

«Никогда не поздно»: во Владимирской области жених зарегистрировал брак в 75 лет«В семейной жизни самый важный винт – это любовь» - писал русский драматург Антон Павлович Чехов.Огонь любви зарождается в робком прикосновении, в теплом взгляде и в особенном разговоре. Когда ранимая душа, наконец, встречает «своего» человека, хочется обозначить всему миру: «мы влюблены!».Искренность, нежность и верность, - пожалуй, главные «корни» семейного древа. Владимирцы знают об этом не понаслышке, ведь только в январе 2024 года в регионе было заключено 283 брака. Такие данные приводит министерство по ОДМС, ЗАГС и архивов Владимирской области.Первыми молодоженами Года семьи стали жители Судогодского района – Василий и Наталья. Сразу после нового года, - 4 января, пара узаконила свои отношения.И в любви государство поможет. Для жителей региона оказалось удобнее отправить заявление через портал «Госуслуги», - такой функцией воспользовались 43% влюбленных.Любви все возрасты покорны. Молодые не отстают, - заводят семьи. За первый месяц 2024 года звание самой молодой невесты забрала 16-летняя девушка, а самым юным мужем стал 18-летний парень.Никогда не поздно! Самому пожилому январскому жениху 75 лет, а самой «зрелой» невесте – 68 лет.Любопытно, что во ЗАГСах Владимирской области заключили брак пары из 31 региона России. 15% иногородних женихов и 12% невест выбрали для свадьбы именно Владимирскую область.Фото: freepik.com