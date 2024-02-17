«Ночные крики, драки и алкоголь»: жители Владимира жалуются на винный магазин возле дома Буквально...

«Ночные крики, драки и алкоголь»: жители Владимира жалуются на винный магазин возле домаБуквально каждую ночь крепкий сон жителей на улице Доватора (дом №5) нарушают звуки «весёлых компаний», рассказывают в пресс-службе Народного фронта (Владимирской области).- Жизни от этого «винмаркета» не стало! Тем более, работает вот эта «пивнушка» ночью с девяти до девяти утра… - жалуется Любовь Круторогова, местный житель.Утром невыспавшиеся жильцы обнаруживают, что территория вокруг закидана мусором и другими «неприятными отходами».- Ночные драки, ночные крики, бьют по силометру. Ну... мы дальше куда катимся? К тому, что нельзя будет оставлять машину возле дома? Жить в страхе? – спрашивает Светлана Ахмедова.Она, как и другие местные жители, банально боится за свою жизнь. Вопрос, который всех в данный момент волнует: «Когда всё это закончится?»- Это острая проблема, которую нужно решать с закрытием всех этих «наливаек», - считает Алексей Мокеев, эксперт «Народного фронта». - Мы обязательно будем просить наше Законодательное собрание, губернатора, чтобы они обратили на это внимание. Вопрос по закрытию «наливаек» нужно срочно решать. Здесь один сплошной криминал!Известно, что «Народный фронт» направил обращение в Законодательное собрание и к Губернатору Владимирской области, с просьбой обратить внимание на данную проблему.Уточняется, что в настоящее время у регионов есть полномочия для того, чтобы влиять на работу подобных «ночных» заведений.Фото: пресс-служба «Народного фронта» (Владимирская область)