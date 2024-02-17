Почему девушки-спортсменки из Владимира выбирают скорость и мотоциклы? В современном мире...

Почему девушки-спортсменки из Владимира выбирают скорость и мотоциклы?В современном мире мотоциклы набирают все большую популярность. Во многих странах увеличивается количество мотовладельцев, особенно среди женщин. Ну, а есть девушки, которые целенаправленно приходят в мотоспорт совсем девчонками. И у них получается занимать первые места на всероссийских соревнованиях. При этом «планка» лишь повышается.Например, в конце января ученица 3 «А» класса, школы №15 города Владимира - Марта Черновазаняла первое место на II этапе «Winter Cup 23/24» в Progress Картинг Москва.Второе место в женском зачете также завоевала жительница Владимира — 34-летняя Карина Сухих.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться со спортсменками и узнать - «женское ли это дело»? Все давно привыкли к тому, что мотоциклы, скорее, - мужское увлечение.Марта Чернова: «Я не согласна, что этот вид спорта для мальчиков!»Отметим, что Марта Чернова - дочь многократного призера России, Мастера Спорта по мотогонкам, председателя комиссии по ШКМ Владимирской области, руководителя гоночной команды из Владимира «CHPMOTORSPORT» и основателя «Мотошколы 33» – Андрея Чернова.- Марта, поздравляем с очередной победой. Все привыкли к тому, что этот вид спорта для мальчиков. Но никак не для девчонок. Заблуждение? Марта, что даёт лично тебе увлечение мото?- Я занимаюсь этим видом спорта с 3-х лет. Считаю, что за это время получила отличную физическую форму, хорошую реакцию. И характер, конечно же, закаляет. Я не согласна, что этот вид спорта для мальчиков. Девочек в этом виде спорта меньше, но все они — успешные. И добиваются хороших результатов.- Есть ли в этом виде спорта у тебя подружки? Те, кто также, как и ты, разделяют твое увлечение?- Подружек моего возраста нет. Но есть девушки старше. В нашей команде, например, это Карина Сухих. Есть еще подружки из московских команд, все они ездят на мотоциклах и участвуют в гонках.- С чем бы ты сравнивала езду… на мотоциклах? Какие испытываешь ощущения, когда соревнуешься?- Не знаю, с чем это можно сравнить. Это точно сложнее, чем кататься на коньках, на лыжах или на велосипеде. Когда соревнуюсь — ставлю себе задачу — максимально улучшить время. И победить. Мне очень нравится стоять на пьедестале. И побеждать.- Какие качества (как тебе кажется) у тебя появились в процессе занятий?- Думаю, я стала выносливее и терпеливее. В последней гонке у меня замерзли руки, потому что было холодно. Но я ехала... до последнего! И, кстати, приехала первая.- Как готовишься к соревнованиям? Есть особые ритуалы?- Перед гонками мы всегда тренируемся и делаем разбор ошибок. Как-то особенно я не готовлюсь. Просто перед соревнованиями нужно хорошо выспаться. Это главное.- Рекомендуешь ли ты девчонкам из Владимира погрузиться в мотоспорт?- Да, это круто! А что касается страха… Если человек хочет — он приходит и занимается, а не ищет отговорки: «страшно, больно...»На заметку!Мотоспорт - это технический вид спорта, в основе которого взаимодействие спортсмена с различной мотоциклетной техникой. Официально в России мотоспорт для детей доступен с 5 лет, когда происходит знакомство с правилами безопасности, техникой спорта, ведется работа над повышением технической силы.О скорости и травмах в мотоспортеА вот что рассказал нам основатель мотошколы во Владимире — папа Марты — Андрей Чернов:- С 2-х лет Марта начала заниматься и участвовать в гонках на беговелах по всей России. И это, считаю, лучшее занятие в таком возрасте, интересное и полезное для раннего развития детей. В три года у Марты к тренировкам на беговелах «включилось» мото, но беговел оставался основным тренажером до 6-ти лет. Такие тренировки дополняют друг друга, и мы видим хороший результат.- Недавно прошел «Winter Cup 23/24 Progress Картинг Москва» - это ежегодный зимний чемпионат, состоящий из нескольких этапов. Участие в данных событиях дает хороший опыт в межсезонье, держит в форме зимой, перед началом лета, так как именно в начале сезона очень заметна нехватка вката за этот долгий перерыв. Если не ездить в декабре-феврале, мотоцикл становится какой-то незнакомой «штукой», и всё как в первый раз.- В наше время очень много девчонок оказывается в мотоспорте. И этому есть объяснения, как минимум - повышенное внимание со всех сторон. Это хорошая возможность проверить и победить себя. И это лучший вариант развития в целом, чем раньше начать - тем безопаснее. Травмоопасность присутствует всегда и везде, не только в мотоспорте. Статистика травм в нашем спорте «портится» ошибочным смешиванием данных о мотоциклах на дорогах общего пользования и мотоспорте. Мы занимаем далеко не первую строчку рейтинга по травмоопасности. А у новичков практически все «травмы» от невнимательности, чему мелкие "болячки" наверняка научат. Что касается детей, так у них примерно до 12-13 лет скорости не велики, то есть травмы или отсутствуют, или совсем мелкие, что в жизни неизбежно и без мотоспорта.Карина Сухих: «Моё мнение: Хочешь? Пробуй!»Карина Сухих первый раз пришла «в мото» из любопытства. Ей удалось понаблюдать за тренировкой два года назад - 21 сентября 2022 года. Кстати, с номером «21», как признается девушка, её многое связывает. Именно он стал стартовым - на Чемпионате России.В настоящее время Карина Сухих - Чемпионка Мото МСК в зачете "Rookie 400" и Бронзовый призер чемпионата Мото МСК в зачете "Open 400".- Карина, почему вы выбрали именно мотоспорт?- Как-то случайно посчастливилось стать зрителем джимханы (вид мотоспорта, получивший распространение в Японии и др.), и я задумалась: «Почему бы не попробовать? Когда, если не сейчас?» Приехав домой и набрав в поисковике «мототренировки», мне попался Андрей Чернов - основатель мотошколы во Владимире и «фанатик» своего дела. Так я попала в его «сети».- Что ответите тем, кто рассуждает на тему «не женское это дело»? Много ли (по факту) девушек в этом виде спорта? Ваши наблюдения…- Сейчас в мире все смешалось, нет разделения на «женское» и «мужское». И мое мнение: «Хочешь? Пробуй!» Смысл кого-то слушать? Жить надо по сердцу! Да, на треках девушек сейчас мало, но все впереди. И тут захватим мир… (смеётся)- Расскажите о ваших недавних соревнованиях на питбайках. Как всё прошло? Довольны ли вторым местом?- Да, последние соревнования были на питбайках, там мы проводили тесты над настройками «минигп», и я заняла 2 место среди девушек. Планы у нас большие! Но это пока секрет. Могу сказать одно - кубков будет намного больше, чем в первом моем сезоне.- Развито ли во Владимирской области женское мото? На ваш взгляд? Есть ли конкуренция?- Конкуренции практически нет. Популяризируется мотоспорт в России плохо, плюс нет поддержки от регионов, а спорт - не из дешевых.- А что посоветуете тем девчонкам, которые хотели бы заняться мотоспортом, но страшно, мало информации…- Начинается обучение с малого - с питбайков. Это поможет понять - по душе вам «два колеса» или нет. Главное - найти своего тренера.- Какие эмоции вы испытываете, когда соревнуетесь? Что дарит скорость лично вам?- Выезд на трек (три дня) позволяет очистить мозг от проблем извне. Я могу это сравнить с недельным отпуском. Адреналин, скорость реакции, азарт, работа над собой, тренировка выдержки, молниеносные решения, прокачка «физухи» - все это за один выезд! Невероятно, неправда ли? Секунда — кажется... это мало? Но на треке идет борьба за сотые, к тебе приходит ценность времени.- Поддерживает ли семья ваше увлечение?- Близкие сначала не поддерживали, но приехав на один из выездов и воочию прочувствовав всю энергетику («внутреннюю кухню»), а также убедившись в безопасности на треке, стали моими фанатами. Поддерживают, болеют и помогают морально настраиваться на гонки.- Женское мото. Владимирская область. Перспективы есть? Чего не хватает?- Не хватает спонсоров и поддержки администрации, своими силами сложно, но Андрей Чернов, например, держит «марку» и не позволяет данному направлению затухнуть во Владимире. Перспективы есть, а вот картодрома для тренировок нет. Но я счастлива, что попала в команду CHPMOTORSPORT, горжусь Андреем и Мартой. Эта девчонка еще покажет всему мотоспорту. Она - будущая российская звезда. Видели бы вы, что она творит на тренировках! Чуть-чуть подождём, и все спортивные пьедесталы — её.Это интересно!По данным сайта Motonoob.ru, большинство девушек, которые регулярно выбирают мотоцикл в качестве средства передвижения, получают новые эмоции и заряд адреналина. Этот фактор, по мнению 50% участниц исследования, служит главной причиной покупки мотоцикла. 35% опрошенных заявили о том, что покупка мотоцикла позволила им путешествовать по малодоступным местам. 15% девушек указали возможность быстрого перемещения в любых дорожных условиях и доступность парковки.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива Марты Черновой, Мотошкола33 и Карины Сухих