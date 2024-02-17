Почта России выпустила уникальные марки к 1000-летию Суздаля. «1024 год...» – первое упоминание...

Почта России выпустила уникальные марки к 1000-летию Суздаля.«1024 год...» – первое упоминание Суздаля в летописных источниках. По обилию памятников, сохранности своего первоначального облика город не знает себе равных! Здесь собрано большое количество памятников культовой и гражданской архитектуры XIII – XIX веков.Оставшись в границах XVIII века, Суздаль сохранил древнюю топографию, колорит старинного русского города и удивительную архитектуру.И вот, в почтовое обращение вышли художественные марки, на которых изображены памятники культурного наследия: ансамбль Рождественского собора и Архиерейского дома, Дом Москвиной, ансамбли Ризоположенского и Спасо-Евфимиева монастырей.Уточняется, что марки выпущены тиражом 18 тысяч экземпляров.Также в честь 1000-летия города-музея Владимирской области вышли специальный художественный штемпель и конверт первого дня.В церемонии гашения марок приняли участие глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова и директор УФПС Владимирской области Евгений Манов.«… 1000-летие Суздаля – событие важное в контексте истории и культуры страны. И нам хочется, чтобы как можно больше людей были к нему причастны. Памятная «суздальская» марка, «путешествуя» на конвертах писем в самые отдалённые уголки России, будет ещё одним вестником знаменательного юбилея нашего древнего города», – подчеркнула Алиса Бирюкова.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области