Школу в Покрове обещают достроить летом. В социальных сетях глава региона Александр Авдеев сообщил, что идут последние работы перед внутренней отделкой. Новую школу возводят на Больничном

Школу в Покрове обещают достроить летом. В социальных сетях глава региона Александр Авдеев сообщил, что идут последние работы перед внутренней отделкой. Новую школу возводят на Больничном проезде. В ней будут учиться 1100 учеников. Пока объект готов на 50%. Как сообщил губернатор, в настоящее время идет устройство наружных сетей водопровода и канализации, системы отопления, монтаж кровли,