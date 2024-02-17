Мемориальную доску в память о погибших в ходе военной спецоперации установили в Киржачском районе.

В деревне Храпки состоялось торжественное открытие мемориала погибшим бойцам в зоне боевых действий. Установка плиты прошла под началом совета ветеранов ВДВ, а посвящено открытие Дню памяти воинов-интернационалистов.В перспективе ветераны десанта хотят построить в парке часовню в честь всех погибших российских воинов в различных военных точках. Ранее мемориальные доски погибшим на специальной военной операции солдатам установили в Петушинском районе и в Гусь-Хрустальном.