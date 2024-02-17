В Кольчугино обнаружили небезопасные автобусные остановки на улицах Мира и Победы. На остановках нет специальных посадочных площадок, заездных «карманов», отсутствуют разметка, навесы,

В Кольчугино обнаружили небезопасные автобусные остановки на улицах Мира и Победы. На остановках нет специальных посадочных площадок, заездных «карманов», отсутствуют разметка, навесы, скамейки, урны для мусора, освещение. О нарушениях рассказали в пресс-службе прокуратуры. Прокурором в суд был направлен иск о необходимости приведения остановок в порядок. Межрайонная прокуратура следит за восстановлением нарушенных прав участников дорожного движения.