Работник Кольчугинской межрайонной прокуратуры требует привести посадочные автобусные площадки в соответствующий законодательству вид.

Межрайонной прокуратурой города Кольчугино вместе с ОМВД России по Кольчугинскому району было проведено проверочное мероприятие. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в Кольчугино на улицах Мира и Победы расположены две автобусные остановки. У них отсутствуют «карманы» для заезда автобусов и специальные посадочные площадки, что является нарушением. Также нет разметки на дороге, навеса, скамеек, мусорных урн и освещения.Всё вышеизложенное является угрозой возникновения ДТП, а также нарушением прав граждан на качественные услуги перевозки. Для устранения нарушений прокурор направил в суд иск об обязании правительства города Кольчугино привести остановки в надлежащий по закону вид. Устранение нарушений проводится под контролем Кольчугинской межрайонной прокуратуры.