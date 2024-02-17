Владимирская область поможет городу Кировское в ДНР с ремонтом больницы. Об этом информирует...

Владимирская область поможет городу Кировское в ДНР с ремонтом больницы.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Заместитель Губернатора Владимирской области — Константин Баранов посетил Центральную больницу города Кировское в Донецкой Народной Республике.В ходе осмотра были намечены основные направления помощи:«Наш регион окажет помощь медучреждению в реконструкции и ремонте операционного блока и в создании палаты интенсивной терапии, в дооснащении пищеблока и прачечной. Планируется также выездная консультативная работа врачей разных специальностей Владимирской области: невролога, офтальмолога, педиатров и др. Будет задействована и телемедицина...» - поясняют в пресс-службе Правительства Владимирской области.Уточняется, что при необходимости сложные больные будут направлены из ДНР в ведущие клиники нашего региона.Кроме того, будет налажен постоянный обмен опытом между владимирскими и кировскими врачами.Фото: https://t.me/region33vladimir