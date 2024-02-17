Во Владимире акция «Дарите книги с любовью» продлится до 21 февраля. Официально: с 12 по 18...

Во Владимире акция «Дарите книги с любовью» продлится до 21 февраля.Официально: с 12 по 18 февраля по всей России проходит восьмая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.Традиционно, к акции присоединилась и Владимирская область. За годы ее проведения удалось помочь 20 библиотекам региона.В этом году владимирцев просят собрать книги для читателей Никологорской поселковой библиотеки Вязниковского района и Андреевской сельской библиотеки Александровского района.«Библиотеки в поселках — информационно-культурные центры для близлежащих населённых пунктов. Сюда с большим удовольствием приходят дети, подростки и взрослые. Фонды библиотек пополняются, в основном, литературой от читателей. Подарите детям радость общения с книгой!» - призывает региональное министерство культуры на своем официальном сайте.Уточняется, что новые книги или издания в хорошем состоянии (не ранее 2010 года издания) можно принести до 21 февраля в часы работы Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи в корпуса на ул. Мира, 51 и пр. Строителей, 23.Владимирская областная научная библиотека также организовала акцию для школьников 8-11 классов. Принимаются книги в хорошем состоянии: классическая и детская литература, а также произведения современных авторов. Принести их можно до 18 февраля.Фото: freepik.com