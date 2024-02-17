Во Владимире проходят общественные обсуждения сразу двух важных проектов застройки. Речь идет про...

Во Владимире проходят общественные обсуждения сразу двух важных проектов застройки.Речь идет про территории за Пекинкой и у ВлГУ. В первом случае — это новый микрорайон, а во втором — квартал.Новый микрорайон площадью 37,65 га планируют расположить за Пекинкой, где сейчас находятся пять гаражных кооперативов (между улицами Толмачевской, Зои Космодемьянской и 8-й Линией).На их месте планируют возвести 18 многоквартирных домов (до 9 этажей), здесь же появятся таунхаусы и индивидуальные застройки.Для удобства автомобилистов обещают организовать больше двух тысяч парковочных мест, 720 из них будут расположены на крытых многоуровневых стоянках.В новом микрорайоне обещают построить детский сад на 230 мест, школу на 720 мест, магазин, а также - здание для научно-исследовательской организации.Пешеходы смогут переходить Пекинку по надземным переходам, а для автомобилистов хотят организовать подземную дорогу под трассой М-7, которая соединила бы дублер улицы Толмачевской с бульваром художника Иванова.Проект (при согласовании) должны реализовать до 2033 годаВладимирцы могут оставить свои комментарии до 20 февраля 2024 года (вторника) в управлении архитектуры, администрации Октябрьского района, по электронной почте или через официальный сайт администрации Владимира.Что касается второго проекта — нового квартала у ВлГУ, то он включает 9 многоэтажных домов, где смогут жить 2 678 человек.Для автолюбителей предусмотрено 1208 парковочных мест (подземные автостоянки).Также планируется строительство четырех детских садов (на 100 мест, 108 и 115 мест) и школы для 1100 учеников.Кроме того, уже давно анонсируют появление спортивного комплекса с трибунами на 3500 мест, состоящего из двух корпусов.Данный проект планируют реализовать к 2030 году. Обсуждение также продлится до 20 февраля.Фото: https://www.vladimir-city.ru