Во Владимире проходят общественные обсуждения сразу двух важных проектов застройки.
Речь идет про...
Во Владимире проходят общественные обсуждения сразу двух важных проектов застройки.
Речь идет про территории за Пекинкой и у ВлГУ. В первом случае — это новый микрорайон, а во втором — квартал.
Новый микрорайон площадью 37,65 га планируют расположить за Пекинкой, где сейчас находятся пять гаражных кооперативов (между улицами Толмачевской, Зои Космодемьянской и 8-й Линией).
На их месте планируют возвести 18 многоквартирных домов (до 9 этажей), здесь же появятся таунхаусы и индивидуальные застройки.
Для удобства автомобилистов обещают организовать больше двух тысяч парковочных мест, 720 из них будут расположены на крытых многоуровневых стоянках.
В новом микрорайоне обещают построить детский сад на 230 мест, школу на 720 мест, магазин, а также - здание для научно-исследовательской организации.
Пешеходы смогут переходить Пекинку по надземным переходам, а для автомобилистов хотят организовать подземную дорогу под трассой М-7, которая соединила бы дублер улицы Толмачевской с бульваром художника Иванова.
Проект (при согласовании) должны реализовать до 2033 года
Владимирцы могут оставить свои комментарии до 20 февраля 2024 года (вторника) в управлении архитектуры, администрации Октябрьского района, по электронной почте или через официальный сайт администрации Владимира.
Что касается второго проекта — нового квартала у ВлГУ, то он включает 9 многоэтажных домов, где смогут жить 2 678 человек.
Для автолюбителей предусмотрено 1208 парковочных мест (подземные автостоянки).
Также планируется строительство четырех детских садов (на 100 мест, 108 и 115 мест) и школы для 1100 учеников.
Кроме того, уже давно анонсируют появление спортивного комплекса с трибунами на 3500 мест, состоящего из двух корпусов.
Данный проект планируют реализовать к 2030 году. Обсуждение также продлится до 20 февраля.
Фото: https://www.vladimir-city.ru