Администрация закупит 20 автобусов которые смогут работать без кондуктора

Власти Владимира намерены приобрести двадцать новых автобусов в рамках обновления общественного транспорта. Об этом сообщил Дмитрий Наумов в своих социальных сетях.По словам главы города, администрация направила заявку в Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области с просьбой о проведении электронного аукциона на покупку автобусов крупного класса. Приобретение автобусов будет осуществлено на средства субсидии, которую Владимир получил из регионального бюджета при поддержке губернатора Александра Авдеева.Согласно словам Дмитрия Наумова, новые автобусы будут низкопольными, оснащены системой климат-контроля и обеспечат комфорт для маломобильных граждан.