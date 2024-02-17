Количество жалоб в Роспотребнадзор за 2023 выросло более чем на треть.

Управление Роспотребнадзора по Владимиру и области подытожило результаты работы за 2023 год. За это время получено 8664 жалобы граждан, физических и юридических лиц. Это количество на 38,3% больше, чем за 2022 год.Структура полученных обращений практически не изменилась. Из полученных жалоб 50,7% касались прав потребителей, 32,3% о нарушении законодательства о санитарных нормах, 17% - эпидемиологические обращения. Наибольшая часть жалоб была связана с условиями проживания.