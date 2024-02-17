Во Владимирской области число умерших в 2,4 раза превышает родившихся.
Демографическую ситуацию,...
Во Владимирской области число умерших в 2,4 раза превышает родившихся.
Демографическую ситуацию, сложившуюся во Владимирской области в январе-ноябре 2023 года, Владимирстат представил в таблице.
Картина для региона — не радужная. По сравнению с январем-ноябрем 2022 года число родившихся уменьшилось на 4,0%, но и умерших - на 10,2%.
При этом превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,4 раза.
Коэффициент рождаемости уменьшился на 4,5%, а смертности на 10,5%.
Коэффициент детской смертности, в свою очередь, увеличился на 23,8% и составил 5,2 умершего на 1000 родившихся.
Число зарегистрированных браков уменьшилось на 8,9%, разводов - на 5,3%.
Фото: freepik.com; таблицы - пресслужбы Владимирстат