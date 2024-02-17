Во Владимирской области еноты не хотели покидать насиженный вольер О енотах - не крошках, а уже...

Во Владимирской области еноты не хотели покидать насиженный вольерО енотах - не крошках, а уже взрослых, которые обрели кров.Этой историей поделились волонтёры "АнгелаДом". По словам руководителя фонда Ангелины Владимировой, новых подопечных ей передали из бывшего живого уголка Дворца детского юношеского творчества областного центра.Еноты никак не хотели покидать насиженный вольер. Но им была нужна постоянная, а не временная прописка. На некоторое время их приютил "АнгелаДом". А сейчас пару енотов волонтёры уже передали в ивановский реабилитационный центр для диких животных.