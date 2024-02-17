Россельхознадзор опубликовал список самых заросших районов Владимирской области.

Согласно опубликованным данным Россельхознадзора, самые заросшие земли сельскохозяйственного назначения находятся в Меленковском, Суздальском, Собинском и Судогодском районах. Общая площадь бурьянов в пяти районах составляет более 23 тыс. гектар.Специалисты Россельхознадзора выписали владельцам участков предупреждения с требованием расчистить сорняки. В случае невыполнения к делу подключается прокуратура, а нарушители получают штрафы.