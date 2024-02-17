Во Владимирской области стоимость минимального набора продуктов питания за год увеличилась на...

Во Владимирской области стоимость минимального набора продуктов питания за год увеличилась на 5,4%.Пресс-служба Владимирстата представила доклад о социально-экономическом развитии Владимирской области в 2023 году.Сообщается, что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц (в среднем по области) в конце декабря 2023 года составила 5 670,6 руб.По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 1,2%, а с начала года - на 5,4%.Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по области в конце декабря 2023 года составила 21 014,01 руб.За месяц его стоимость увеличилась на 0,3%, а с начала года – на 4,5%.Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров:Важно:Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в декабре 2023 года составил 100,5%, с начала года – 107,3% (в декабре 2022 года – 100,1%, с начала года – 116%).Фото: freepik.com