Во Владимирской области участились случаи выхода волков в населенные пункты. Об этом сообщает...

Во Владимирской области участились случаи выхода волков в населенные пункты.Об этом сообщает Госохотинспекция Владимирской области в своих официальных социальных сетях:«… Во Владимирской области участились случаи выхода волков в населенные пункты. При этом волки нападают на собак, находящихся на привязи. По состоянию на 1 февраля 2023 года в охотничьих угодьях Владимирской области добыто 8 особей зверя».Владимирцев предупреждают, что за последние 20 лет численность волка в РФ многократно возросла, по данным различных источников с 25 до 62 тысяч особей.Волки постоянно нападают на домашних животных во многих регионах России. В том числе и во Владимирской области.Например, в сентябре 2023 года в Синжанском охотхозяйстве (Меленковский район) в связи с этим был добыт волк на приваде.В декабре 2023 года с использованием оклада добыты 2 особи волка в Меленковском охотхозяйстве.В январе 2024 года так же с использованием оклада были пойманы 4 волка в Вязниковском охотхозяйстве и 1 - в Лухском охотучастке (Гороховецкий район).Уточняется, что «… добыча волка – это сложная работа, требующая серьезной подготовки, значительного опыта в охоте на этого зверя».Фото: freepik.com; https://vk.com/gohi_avo