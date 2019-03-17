Телеведущий Борис Корчевников рассказал о своих чувствах. Шоумен признался, что с детства был влюблен в Юлию Началову.

Телеведущий Борис Корчевников рассказал о своих чувствах.Шоумен признался, что с детства был влюблен в Юлию Началову.Не так давно певица была гостьей Бориса Корчевникова. ЮлияНачалова приходила в студию к шоумену. Узнав о смерти исполнительницы, телеведущий опубликовалв Instagram трогательный пост.Корчевников вспомнил какой светлой была Юлия Началова в тотдень. "Недавно в студии Судьбы человека, когда ты открывала свое, я, кажется,понял, где источник твоих болей. Ведь тоже – это доверие. Я помню твои ручки вэту последнюю нашу встречу – хрупкие, нежные. И со следами борьбы за жизнь. Иснова это доверие – даже тогда – в глазах (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ". – рассуждал Корчевников.Также Борис рассказал, что был влюблен в Юлию. Он нес в себеэто чувство с самого детства. Вселенная их часто сводила вместе не тех или иныхпроектах. Корчевников отметил, что Началова для него всегда была девочкой изсказки, прекрасной как фея из книги."И такой же нежной, такнерисованно ранимой, – продолжал шоумен. В твоих глазах жило какое то детскоеко всему доверие. Жило даже тогда, когда ты была уже на глянцевых вершинах, азначит искушенная, много раз преданная, уже пожившая, поработавшая. И все равноэто доверие жило в тебе".Напомним, популярнаяисполнительница Юлия Началова скончалась вчера, 16 марта. Около недели артисткапровела в реанимации. Врачи боролись за жизнь 38-летней вокалистки, но ихстарания не увенчались успехом. Юлия Началова скончалась от острой сердечнойнедостаточности, которая была следствием отека легких.