В субботу во Франции прошла 18-я акция несогласных, по оценке полиции, в ней приняли участие 10 тысяч человек. Эта демонстрация стала особенно разрушительной - активисты стали громить самые престижные заведения Парижа.

В субботу во Франции прошла 18-я акция несогласных, по оценке полиции, в ней приняли участие 10 тысяч человек. Эта демонстрация стала особенно разрушительной — активисты стали громить самые престижные заведения Парижа.Целями стали популярные модные магазины – "Луи Витон", "Картье", "Хьюго Босс", а также ресторан "Фуке" — место, куда любили ходить известные шансонье Азнавур и Гензбур. Произошли несколько поджогов — в огне оказалось здание банка. На втором этаже находилась женщина с маленьким ребенком, они чудом остались в живых, отмечает телеканал "Россия 24".Власти уже пообещали найти и наказать тех, кто причастен к преступлению. Всего же за уикенд задержаны почти 100 человек.